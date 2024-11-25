Aydın'da park halindeki traktörün çalınması güvenlik kamerasında

Çakmak, yaptığı açıklamada, "Dükkan önünde 2 traktörümüz vardı. Sabah saatlerinde bir kişi traktörü çalıştırıp alıp gidiyor. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi ve olayla ilgili soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saat 06.25 sıralarında bir kişinin traktörü çalıştırarak götürdüğünü tespit etti.

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