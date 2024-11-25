Nazilli'de kadınlara KADES uygulamasını anlatıldı

Etkinlikte, Nazilli Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Müdürlüğü kursiyerlerince yapılan ürünler de satışa sunuldu.

Nazilli Kaymakamlığınca, Belediye Meydanında düzenlenen programda, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekipleri, kadınlara KADES'i anlatan broşürleri dağıtıp, sistemin cep telefonuna yüklemesine yardımcı oldu.

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