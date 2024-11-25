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        Nazilli'de kadınlara KADES uygulamasını anlatıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde açılan stantlarda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:49
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        Nazilli'de kadınlara KADES uygulamasını anlatıldı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde açılan stantlarda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        Nazilli Kaymakamlığınca, Belediye Meydanında düzenlenen programda, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekipleri, kadınlara KADES'i anlatan broşürleri dağıtıp, sistemin cep telefonuna yüklemesine yardımcı oldu.

        Etkinlikte, Nazilli Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Müdürlüğü kursiyerlerince yapılan ürünler de satışa sunuldu.

        Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, gazetecilere, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadınları bilinçlendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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