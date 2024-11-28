Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 18:13 Güncelleme: 28.11.2024 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri kişileri durdurdu.

        Uygulamada durdurulan S.G'nin (64) üzerinde ve evinde arama yapan ekipler, 150 gram bonzai ve 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!

        Benzer Haberler

        Aydın'da sahte alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
        Aydın'da sahte alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
        Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
        Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
        Nazilli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Nazilli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Nazillispor'da teknik değişim
        Nazillispor'da teknik değişim
        Germencik'te öğretmenler günü kutladı
        Germencik'te öğretmenler günü kutladı
        Nazilli'de kadınlara KADES uygulamasını anlatıldı
        Nazilli'de kadınlara KADES uygulamasını anlatıldı