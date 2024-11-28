Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Uygulamada durdurulan S.G'nin (64) üzerinde ve evinde arama yapan ekipler, 150 gram bonzai ve 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

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