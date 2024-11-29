Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Tedavisinden dolayı göçü kaçıran leylek "Budapeşte" baharı Aydın'da bekliyor

        FERDİ UZUN - Aydın'da, yazın kanadı kırık halde bulunan leylek "Budapeşte", tedavisi sürdüğü için kışı üniversitenin veteriner hastanesinde geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedavisinden dolayı göçü kaçıran leylek "Budapeşte" baharı Aydın'da bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        FERDİ UZUN - Aydın'da, yazın kanadı kırık halde bulunan leylek "Budapeşte", tedavisi sürdüğü için kışı üniversitenin veteriner hastanesinde geçirecek.

        Koçarlı ilçesinde temmuz ayında yaralı halde bulunan leylek, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi. Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Bozkan Ünal tarafından kontrol edilen leyleğin kanadının kırıldığı belirlendi.

        Ayağında künye bulunan leyleğin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geldiği değerlendirildi. Tedaviye alınan ve "Budapeşte" adı verilen leylekle öğrenciler de yakından ilgilendi. Tedavi ise bu ayın başında tamamlandı.

        Leylek göç sırasında yaralanmamış olsaydı bu dönemde sıcak ülkelere gitmiş olacaktı ama yolculuğu kaçırınca Aydın'da üniversite hastanesinin misafiri oldu. Öğrencilerin oluşturduğu Kanat-Ger Topluluğu'na ait bahçede beslenen "Budapeşte", doğaya salınacağı günü bekliyor. Zaman zaman kontrollü şekilde uçurulmaya çalışılan leylek, bu dönemde sorun yaşamaması için gözetim altında tutuluyor.

        Doç. Dr. Ünal, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile yaptıkları protokol gereğince yaralı yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini söyledi.

        - "Uçtuğu anı görmek inanılmaz büyük bir mutluluk olacak"

        Bu yıl yaralı 9 leyleğin kendilerine geldiğini, "Budapeşte" hariç diğerlerinin tedavisinin tamamlandığını belirten Ünal, şunları kaydetti:

        "Budapeşte'nin biraz daha dramatik bir hikayesi vardı. Kanat bölgesinde çok ciddi kırığı vardı. O nedenle tedavisi çok uzun sürdü. Bilezikli olduğu için leyleğin Budapeşte'den geldiğini düşünüyoruz. Budapeşte bu kış dönemini bizimle birlikte geçiriyor, beklediği sıcak ortamı kendisine sağlamaya çalışıyoruz. Baharın gelmesiyle salabileceğimizi umuyoruz. Leylek göç yolculuğunu kaçırdığı için olumsuz etkilenebilir ama mümkün olduğunca onu rahat bir ortamda barındırmaya çalışıyoruz. Tedavisinin ardından uçtuğu anı görmek inanılmaz büyük bir mutluluk olacak."

        Kanatlı hayvanlarda özellikle uçmayı sağlayan çok hassas ve güçlü tendonlar olduğunu belirten Ünal, bu bölgenin hasar almasının kuşlarda ciddi sonuçlar doğurduğuna işaret etti.

        Budapeşte'nin yara ve kırığının iyileştiğini kaydeden Ünal, "Kış dönemine geldiğimiz için baharı bekliyoruz. Bu süreci tamamlayabilirsek tekrar doğaya kavuşturacağız. Bakım, besleme ve rehabilitasyon süreci ise devam ediyor." diye konuştu.

        Kanat-Ger Topluluk Başkanı Salih Zeki Yıldırım ise Budapeşte'nin rehabilite süreçleriyle yakından ilgilendiklerini, hayvanı bir an önce doğaya salmak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor

        Benzer Haberler

        Nazillispor, Hakan Fırıloğlu ile ilk maçına çıkacak
        Nazillispor, Hakan Fırıloğlu ile ilk maçına çıkacak
        Aydın Büyükşehir filede deplasmanda
        Aydın Büyükşehir filede deplasmanda
        Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutu...
        Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutu...
        Aydın'da sahte alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
        Aydın'da sahte alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
        Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
        Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
        Nazilli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Nazilli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı