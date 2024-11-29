KOSGEB'den Aydın'da 11 ayda 433 işletmeye 14,9 milyon lira hibe

Aydın'da, KOSGEB'in yılın 11 ayında 433 işletmeye 14,9 milyon lira hibe desteğinde bulunduğu belirtildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger ve 10 girişimci, Avrupa KOBİ Haftası dolayısıyla Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canbolat, yapılan örnek çalışmaların diğer girişimcilere motive etmesini ümit ettiklerini belirterek, "Böylesine bir noktada cesaret gösterip girişimci olmanız ve devlet katkılarından faydalanmanız Aydın ekonomisi için de önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.