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        Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul'dan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğine ilişkin açıklama

        Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğinin, sistemi daha etkin ve verimli hale getirdiğini, hem vatandaşlar hem de aile hekimleri için büyük fayda sağlayacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 01.12.2024 - 14:16
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        Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul'dan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğine ilişkin açıklama
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        Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğinin, sistemi daha etkin ve verimli hale getirdiğini, hem vatandaşlar hem de aile hekimleri için büyük fayda sağlayacağını belirtti.

        Şenkul, açıklamasında, yeni yönetmelikle aile hekimlerinin, hastalara daha uzun ve daha kaliteli vakit ayırmasının sağlanacağını söyledi.

        Vatandaşların öncelikle aile hekimlerine başvuru yapmasının hedeflendiğine dikkati çeken Şenkul, "Bu sayede 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan yoğun hasta başvurusunun önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Yeni yönetmelik ile halkımıza sunulan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Türkiye’de bin kişiye düşen antibiyotik kullanım miktarı OECD ortalamasının 2,5 kat üstündedir. Gereksiz antibiyotik kullanımı ülkemizde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Yeni yönetmelik ile bir hedefimiz de gereksiz ilaç kullanımını engellemek, akılcı ilaç kullanımını teşvik etmektir." ifadelerini kullandı.

        Halk sağlığının korunması adına önemli bir adım atılmasını sağlayacak bu uygulamalarla aile hekimlerine ek bir mali yük getirilmeyeceğini, aksine ek mali destekler sağlanacağını vurgulayan Şenkul, şöyle devam etti:

        "Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşımızın sağlığa eriştiği ilk kapının aile hekimi olmasını istiyor ve aile hekimlerimizin sağlığın nabzını tutmasını bekliyoruz. Bir kez daha ifade etmek gerekirse aile hekimlerimize güveniyoruz ve inanıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; sağlıkla alakalı herhangi bir endişeleri olduğunda akıllarına ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvensinler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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