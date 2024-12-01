Aydın'da 5 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kazada hafif ticari araç ile 2 otomobilin sürücüsü, otomobillerde yolcu konumunda bulunan H.K.K. (6), Z.K. (9), E.K.Y. (34) ve Z.İ.Y. (2) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Y.İ. (32) idaresindeki 09 DB 612 plakalı çöp kamyonu Mavişehir Mahallesi'nde ışıklarda bekleyen A.İ.T. (35) yönetimindeki 09 AOF 026 plakalı otomobil, A.Y'nin (33) sürdüğü 06 DCU 780 hafif ticari araç, N.Y'nin (33) kullandığı 48 YF 071 plakalı otomobil ve M.S.K. (39) idaresindeki 09 AEU 051 plakalı otomobille çarpıştı.

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