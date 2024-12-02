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        Aydın'da veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi, mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 21:16 Güncelleme: 02.12.2024 - 21:16
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        Aydın'da veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi, mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.

        Yeni Mahalle devlet kara yolu üzerinde 4 katlı binanın altındaki veteriner kliniğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Apartmana yayılan dumandan etkilendiği için Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1'i çocuk 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        İtfaiye ekipleri ve hayvanseverlerin yardımıyla kurtarılan klinikteki hayvanlara, yardıma gelen veterinerler tarafından müdahale edildi.

        Yangın sonucu klinik kullanılamaz hale geldi.

        Yangın haberinin ardından olay yerine gelen Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, ekiplerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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