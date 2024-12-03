Efeler'de Dünya Engelliler Günü kapsamında spor etkinliği düzenlendi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında spor etkinliği gerçekleştirildi.

Efeler ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hemsball sporcuları ile Aydın +1 Down Sendromlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisinin ardından işaret dili ile şarkı söylendi.