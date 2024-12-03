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        Efeler'de Dünya Engelliler Günü kapsamında spor etkinliği düzenlendi

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında spor etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:12
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        Efeler'de Dünya Engelliler Günü kapsamında spor etkinliği düzenlendi
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        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında spor etkinliği gerçekleştirildi.

        Efeler ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Hemsball sporcuları ile Aydın +1 Down Sendromlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisinin ardından işaret dili ile şarkı söylendi.

        Step aerobik, masa tenisi, tekerlekli sandalye basketbol maçının yer aldığı programda Büyükler Avrupa Karate Şampiyonasında bronz madalyalı para karate sporcusu Berkay Uslu da bir gösteri sundu.

        Aydın Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, engelli çocukların yüzlerine boyama yaptı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ve engelli bireylerin ailelerinin de katıldığı etkinlik "sevgi varsa engel yoktur" yazılı pastanın kesimi ile sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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