Aydın'da nezarethaneden firar eden şüpheli yakalandı

Şüphelilerden M.A.U, nezarethanedeyken firar etti. Zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık Çarşamba günü düzenlenen operasyonda 18 düzensiz göçmen ile göçmenlerin geçişine yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

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