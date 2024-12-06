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        Aydın'da nezarethaneden firar eden şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde nezarethaneden firar eden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 18:55 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:55
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        Aydın'da nezarethaneden firar eden şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde nezarethaneden firar eden şüpheli tutuklandı.

        Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık Çarşamba günü düzenlenen operasyonda 18 düzensiz göçmen ile göçmenlerin geçişine yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden M.A.U, nezarethanedeyken firar etti. Zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        M.A.U'nun firar etmesine ilişkin soruşturma kapsamında 6 personel görevden uzaklaştırıldı, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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