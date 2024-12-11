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        Aydın'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 13:11 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:48
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ç. ve Ş.T'nin ikametine operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 150 gram esrar, 1 kilo 820 gram metamfetamin, 3 tabanca, 150 fişek, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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