Aydın'da eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
Aydın'ın Efeler ilçesinde eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.
Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık M.T. (52), taraf yakınları ve avukatlar katıldı.
"Kasten öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen M.T. savunmasında, olay günü karısıyla telefonuna gelen mesajlar nedeniyle tartıştıklarını söyledi.
Boğazını sıktığı eşine yumruk attığını söyleyen M.T, daha sonrasını hatırlamadığını savunarak beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
- Olay
Cuma Mahallesi'nde 7 Haziran'da, 202 Sokak'ta yaşayan N.T'den (50) haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, eve gelen ekipler vücudunda darp izleri bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.
N.T'nin komşularının polise verdiği ifadede, evden çıkan son kişinin ölen kadının boşanma aşamasındaki kocası M.T. olduğunu söylemesi üzerine yakalanan zanlı tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.