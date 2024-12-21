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        Germencik'te sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde sahte içki ürettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 09:37 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:37
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        Germencik'te sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde sahte içki ürettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallesi'nde evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 10 şişe sahte içki ele geçirdi, şüpheli H.H.V'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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