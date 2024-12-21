Germencik'te sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde sahte içki ürettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde sahte içki ürettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallesi'nde evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 10 şişe sahte içki ele geçirdi, şüpheli H.H.V'yi gözaltına aldı.
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