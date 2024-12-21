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        Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen yakalandı

        Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:18
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        Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen yakalandı
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        Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üyeliğinden hakkında hapis cezası bulunan eski üsteğmen M.C'nin Işıklı Mahallesi'nde bir evde kaldığını tespit etti.

        Yakalanan firari M.C, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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