Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üyeliğinden hakkında hapis cezası bulunan eski üsteğmen M.C'nin Işıklı Mahallesi'nde bir evde kaldığını tespit etti.

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