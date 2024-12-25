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        Kuraklık nedeniyle çekilen Büyük Menderes Nehri yağmur sularıyla yeniden canlandı

        Aydın Ovası'nın sulanmasında önemli bir yere sahip Büyük Menderes Nehri'nde yağışların ardından su seviyesi yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:38
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        Kuraklık nedeniyle çekilen Büyük Menderes Nehri yağmur sularıyla yeniden canlandı
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        Aydın Ovası'nın sulanmasında önemli bir yere sahip Büyük Menderes Nehri'nde yağışların ardından su seviyesi yükseldi.

        İlde dünden beri etkili olan sağanak, bölgede tarımsal sulamanın can damarı Büyük Menderes Nehri'ne yaradı.

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğan, Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen ve uzun süren kuraklık nedeniyle bazı bölümlerinde su çekilmesi yaşanan nehir, yağmur sularıyla doldu.

        İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, aylardır beklenen yağmurun gelmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

        Nehrin bölgenin can damarı olduğunu kaydeden Kaya, "Kurak geçen sezondan dolayı çiftçimiz mağdur olmuştu. Şimdi nehrin yeniden dolması bizim için berekettir." dedi.

        Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle bazı tarlalar da su altında kaldı.

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        Galeri

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