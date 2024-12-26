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        Didim'deki İngilizler sahipsiz hayvanlar için soğuk havada denize girdi

        Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, sahipsiz hayvanlara dikkati çekmek için soğuk havada denize girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:30
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        Didim'deki İngilizler sahipsiz hayvanlar için soğuk havada denize girdi
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        Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, sahipsiz hayvanlara dikkati çekmek için soğuk havada denize girdi.

        Altınkum'daki kafede, İngiltere ve bazı ülkelerde Noel'in ertesi günü kutlanan "Hediyeleşme Günü" kapsamında kermes düzenleyen grup, sahipsiz hayvanlar için de bağış topladı.

        Gruptaki bazı katılımcılar sahipsiz ve barınakta yaşayan hayvanların yaşam koşullarına dikkati çekmek amacıyla hayvan kostümü giyerek denize girdi.

        Didim'de 20 yıldır yaşayan Lyn Dulledge (72), gazetecilere, deniz suyunun soğuk olduğunu ancak bir süre sonra alıştığını söyledi. Sahipsiz ve barınakta olan hayvanların görünebilirliğini artırmak istediklerini ifade eden Dulledge, "Her şeyi hayvanlar için yapıyoruz." dedi.

        Etkinliği organize eden Elizabeth Calilkin de etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sahipsiz hayvanlar için sadece denize girmiyoruz. Kafede kermes de yapıyoruz. Burada elde edilen geliri de sahipsiz hayvanlar için kullanacağız. Onlara sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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