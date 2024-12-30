Aydın'da yanlış durakta inen kadın kamyonetin çarpması sonucu öldü

Öte yandan Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Çakmak'ın akrabasını ziyaret için Kuşadası'na gittiği, dönüşte yolcu minibüsünden yanlışlıkla Alangüllü Mahallesi'nde indiği, kazanın da tekrar dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek istediği esnada meydana geldiği öğrenildi.

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