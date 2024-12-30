Aydın'da yanlış durakta inen kadın kamyonetin çarpması sonucu öldü
Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonetin çarptığı 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonetin çarptığı 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
A.K. yönetimindeki 09 AOJ 643 plakalı kamyonet, Aydın-İzmir kara yolu Alangüllü Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Çakmak'a çarptı.
Haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sağlık ekipleri Çakmak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü, gözaltına alındı.
Öte yandan Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Çakmak'ın akrabasını ziyaret için Kuşadası'na gittiği, dönüşte yolcu minibüsünden yanlışlıkla Alangüllü Mahallesi'nde indiği, kazanın da tekrar dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek istediği esnada meydana geldiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.