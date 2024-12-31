Aydın'da 444 litre sahte içki ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan A.F'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Gişeleri'nde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

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