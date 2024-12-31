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        Aydın'da 444 litre sahte içki ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kamyonette 444 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:20 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:37
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        Aydın'da 444 litre sahte içki ele geçirildi
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kamyonette 444 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Gişeleri'nde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

        Kamyonette arama yapan ekipler, 444 litre sahte içki ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan A.F'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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