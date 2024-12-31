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        Aydın'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:36 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:41
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        Aydın'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        G.A'nın kullandığı 41 UB 191 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda, M.B.Ö'nün kullandığı 09 YS 335 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 41 UB 191 plakalı otomobil diğer aracın üstüne çıktı.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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