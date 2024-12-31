Aydın'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
G.A'nın kullandığı 41 UB 191 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda, M.B.Ö'nün kullandığı 09 YS 335 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 41 UB 191 plakalı otomobil diğer aracın üstüne çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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