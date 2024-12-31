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        Aydın Valisi Canbolat, uygulama noktalarında vatandaşların yeni yılını kutladı

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların yeni yılını kutlayıp, hediye verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:21
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        Aydın Valisi Canbolat, uygulama noktalarında vatandaşların yeni yılını kutladı
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        Aydın Valisi Yakup Canbolat, uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların yeni yılını kutlayıp, hediye verdi.

        Canbolat, Aydın-Denizli, Aydın-Muğla ve Aydın-İzmir kara yollarındaki uygulama noktasında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

        Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Canbolat, daha sonra durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet edip onlara hediye verdi.

        Gazetecilere açıklama yapan Canbolat, kent genelinde geniş tedbirler alındığını söyledi.

        Vatandaşların yeni yıla mutlu ve huzurlu girmesi için ekiplerin görev başında olduğuna dikkati çeken Canbolat, "Vatandaşlarımızdan da genel kurallara uymalarını istiyoruz. Kimseye ceza keselim gibi bir düşüncemiz yok ama kimsenin de zarar görmemesi ve bu geceden huzurlu, mutlu ayrılmaları için de her türlü güvenlik tedbirini en geniş detayıyla aldık. Önümüzdeki yılın dünyaya barış getirmesini, ülkemize de huzur bereket getirmesini, insanlığımıza da sağlık getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Canbolat'a İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul ve İl Göç İdaresi Müdürü Abdullah Yılmaz da eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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