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        Aydın'da tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 21:21 Güncelleme: 02.01.2025 - 22:19
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        Aydın'da tamirhanede çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Zeybek Mahallesi 1508 Sokak'taki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bir otomobilde hasar oluştu.

        Olayda iş yerindeki malzemeler de yandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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