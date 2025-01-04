Aydın'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Sümer Mahallesi 182 Sokak'taki evde H.A. ile A.Ç. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda H.A, yanındaki bıçakla A.Ç'yi yaraladı.
A.Ç, olay yerine gelen ambulansla Nazili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına alındı.
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