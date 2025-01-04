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        Aydın'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:11 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:11
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        Aydın'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Sümer Mahallesi 182 Sokak'taki evde H.A. ile A.Ç. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda H.A, yanındaki bıçakla A.Ç'yi yaraladı.

        A.Ç, olay yerine gelen ambulansla Nazili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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