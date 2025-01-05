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        Aydın'da 180 deve güreş arenasına çıktı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde 38. Deve Güreşleri Festivali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 18:35 Güncelleme: 05.01.2025 - 18:50
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        Aydın'da 180 deve güreş arenasına çıktı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde 38. Deve Güreşleri Festivali yapıldı.

        İncirliova Belediyesince Nuri Deveci Güreş Alanı'ndaki organizasyonda Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 180 deve arenaya çıktı.

        Havanın güzel olmasından dolayı çok sayıda vatandaş güreşleri izledi. Sahiplerinin ellerinden kaçan develerin zaman zaman seyircilere doğru gitmesi heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

        Güreşlerde 10 farklı kategoride dereceye giren develerin sahiplerine kupaları protokol üyelerince takdim edildi.

        İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, deve güreşlerinde ilçenin öne çıkan bir yer olduğunu belirterek, bu kültürü yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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