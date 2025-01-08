Aydın'da gönüllü gençler burnuyla kitap yazan Mustafa Erol'u ziyaret etti

Aydın Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, "serebral palsi" hastalığı nedeniyle elleri ile ayaklarını kullanamayan ve burnuyla kitap yazan Mustafa Erol'u ziyaret etti.

Efeler ilçesinde, "serebral palsi" hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol, 2009 yılında burnuyla kullandığı bilgisayarda yazmaya başladığı ve "Herkes beni engelli sanıyo" ismini verdiği kitabı 7 yılda bitirdi.