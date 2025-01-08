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        Aydın'da gönüllü gençler burnuyla kitap yazan Mustafa Erol'u ziyaret etti

        Aydın Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, "serebral palsi" hastalığı nedeniyle elleri ile ayaklarını kullanamayan ve burnuyla kitap yazan Mustafa Erol'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:50 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:16
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        Aydın'da gönüllü gençler burnuyla kitap yazan Mustafa Erol'u ziyaret etti
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        Aydın Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, "serebral palsi" hastalığı nedeniyle elleri ile ayaklarını kullanamayan ve burnuyla kitap yazan Mustafa Erol'u ziyaret etti.

        Efeler ilçesinde, "serebral palsi" hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol, 2009 yılında burnuyla kullandığı bilgisayarda yazmaya başladığı ve "Herkes beni engelli sanıyo" ismini verdiği kitabı 7 yılda bitirdi.

        Erol, ikinci kitabı olan "Beynimdeki Yıldızlar"ı da aynı yöntemle 5 yılda yazdı.

        Aydın Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler bu kapsamda Erol'u evine ziyaret edip çiçek takdim etti.

        Erol'un annesi Hatice Erol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 15 Ocak'ta Aydın İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilecek roman tanıtım gününe kitap severleri davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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