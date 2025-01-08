Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ş.B'nin kullandığı 34 HMY 138 plakalı otomobil, Değirmendere Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına çarptı.

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