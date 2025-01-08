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        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 21:25 Güncelleme: 08.01.2025 - 21:25
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        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Ş.B'nin kullandığı 34 HMY 138 plakalı otomobil, Değirmendere Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri üzerinde kimlik çıkmayan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kadının cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Sürücü Ş.B. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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