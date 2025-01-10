Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Gazeteciliğin zor bir görev olduğunu dile getiren Uzun, "Mesleğimize sahip çıkarak hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Burada konuşma yapan Uzun, onurlu bir mesleği icra ettiklerini söyledi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Ferdi Uzun, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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