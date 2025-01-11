AK Parti Aydın İl Başkanı Erdem'den, kongre teşekkürü

AK Parti Aydın İl Başkanlığına seçilen Mehmet Erdem, dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen kongreye katılanlara teşekkür etti.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, katılımın yoğun ve coşkulu olmasından dolayı Erdoğan'ın kentten memnun ayrıldığını aktardı.

Ekibiyle hemen çalışmalarımıza başlayacaklarını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Bir yandan Aydın'a yapılacak hizmetleri dikkatle takip ederken, diğer yandan teşkilatlarımızla birlikte halkımızın sorunlarıyla yakından ilgileneceğiz. Bugünden sonra artık hızla çalışmaya başlayacağız. Aldığımız bu onurlu görevi bihakkın yerine getirmek için gayret göstereceğiz. Gayret bizden, başarı Allah'tandır."