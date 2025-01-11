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        Aydın'da "En Yakışıklı Deve Yarışması" düzenlendi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen "En Yakışıklı Deve Yarışması"nda "Kasap Dülger" adlı deve birinci seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:34
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        Aydın'da "En Yakışıklı Deve Yarışması" düzenlendi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen "En Yakışıklı Deve Yarışması"nda "Kasap Dülger" adlı deve birinci seçildi.

        İlçede yarın gerçekleştirilecek 76. Germencik Deve Güreşi Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda en yakışıklı deveyi belirlemek için yarışma düzenlendi.

        Develerin rengarenk kıyafet ve eşyalarla süslenerek jürinin önüne çıkarıldığı yarışmada, "Kasap Dülger" adlı deve 71 puanla birinci olurken, "Yağmur Hasreti" isimli deve 67 puanla ikincilik, "Taşkın Bey" isimli deve ise 66 puanla üçüncülük elde etti.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, dereceye giren deve sahiplerine ödüllerini verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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