Aydın'da "En Yakışıklı Deve Yarışması" düzenlendi

Develerin rengarenk kıyafet ve eşyalarla süslenerek jürinin önüne çıkarıldığı yarışmada, "Kasap Dülger" adlı deve 71 puanla birinci olurken, "Yağmur Hasreti" isimli deve 67 puanla ikincilik, "Taşkın Bey" isimli deve ise 66 puanla üçüncülük elde etti.

İlçede yarın gerçekleştirilecek 76. Germencik Deve Güreşi Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda en yakışıklı deveyi belirlemek için yarışma düzenlendi.

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