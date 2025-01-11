Aydın'da tamir için servise götürülen telefondan dumanlar yükseldi

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, telefondan aniden dumanların yükselmesi, müşterinin telefonu tezgaha bırakması ve dükkandakilerin telefonun olduğu tezgahtan uzaklaşması yer alıyor.

Sayın, "Bu sırada Allah'tan duman çıktı. Çünkü cep telefonlarında patlama büyük sıkıntı çıkartıyor. Telefondan çıkan dumandan dolayı bile hepimiz dükkanın birer köşesine kaçtık ve korunduk." dedi.

İstasyon Caddesi'ndeki cep telefonu teknik servisini işleten Yunus Sayın'a bir müşteri tarafından arızalı cep telefonu getirildi.

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