Aydın'da tamir için servise götürülen telefondan dumanlar yükseldi
Aydın'ın Söke ilçesinde teknik servise götürülen cep telefonunun bataryasından aniden duman yükselmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde teknik servise götürülen cep telefonunun bataryasından aniden duman yükselmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstasyon Caddesi'ndeki cep telefonu teknik servisini işleten Yunus Sayın'a bir müşteri tarafından arızalı cep telefonu getirildi.
Müşterinin telefonu Sayın'a gösterdiği sırada telefonun bataryasından duman yükselmeye başladı. Elindeki telefonu tezgaha bırakan müşteri ve dükkandakiler alandan uzaklaştı. Telefondan çıkan duman müdahaleye gerek kalmadan kesildi.
İşletme sahibi Sayın, AA muhabirine, müşteriye tamir ücretini söyleyeceği sırada telefondan aniden duman çıktığını söyledi.
Sayın, "Bu sırada Allah'tan duman çıktı. Çünkü cep telefonlarında patlama büyük sıkıntı çıkartıyor. Telefondan çıkan dumandan dolayı bile hepimiz dükkanın birer köşesine kaçtık ve korunduk." dedi.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, telefondan aniden dumanların yükselmesi, müşterinin telefonu tezgaha bırakması ve dükkandakilerin telefonun olduğu tezgahtan uzaklaşması yer alıyor.
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