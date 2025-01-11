GÜNCELLEME - Aydın'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Turanlar Mahallesi'nde bir kahvehanede M.K, İ.K, M.K. ve B.U. ile H.K. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.K, darp sonucu yaralandı.

Durumu öğrenen baba S.K. ve oğlu H.K, mahalle meydanında grupla bir araya geldi. Burada devam eden kavgada S.K, tabancasıyla ateş açıp M.K'yi yaralarken, M.K'yi de sağ kolundan bıçakladı. S.K. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tabancayla yaralanan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K, İ.K, B.U. ve H.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba S.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.