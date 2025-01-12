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        Germencik Deve Güreşi Festivali yağış nedeniyle iptal edildi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bu yıl 76'ncısı gerçekleştirilecek deve güreşi festivali, yağış nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:03
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        Germencik Deve Güreşi Festivali yağış nedeniyle iptal edildi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde bu yıl 76'ncısı gerçekleştirilecek deve güreşi festivali, yağış nedeniyle iptal edildi.

        Belediye Başkanı Burak Zencirci, yaptığı açıklamada festivalin yapılacağı alanda incelemede bulunduklarını belirtti.

        Zeminin güreşlere müsait olmadığına karar verdiklerini ifade eden Zencirci, ıslak zemin ve yağışlı hava nedeniyle programın iptal edildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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