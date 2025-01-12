Germencik Deve Güreşi Festivali yağış nedeniyle iptal edildi
Aydın'ın Germencik ilçesinde bu yıl 76'ncısı gerçekleştirilecek deve güreşi festivali, yağış nedeniyle iptal edildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bu yıl 76'ncısı gerçekleştirilecek deve güreşi festivali, yağış nedeniyle iptal edildi.
Belediye Başkanı Burak Zencirci, yaptığı açıklamada festivalin yapılacağı alanda incelemede bulunduklarını belirtti.
Zeminin güreşlere müsait olmadığına karar verdiklerini ifade eden Zencirci, ıslak zemin ve yağışlı hava nedeniyle programın iptal edildiğini kaydetti.
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