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        Aydın'da otomobilin tren raylarına düşmesi güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin yaklaşık bir metre yükseklikten tren raylarına düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 23:06 Güncelleme: 12.01.2025 - 23:15
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        Aydın'da otomobilin tren raylarına düşmesi güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin yaklaşık bir metre yükseklikten tren raylarına düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Adnan Kahveci Caddesi'nde H.Ç'nin kullandığı 35 RZ 910 plakalı otomobil, yaklaşık bir metre yükseklikten tren raylarına düştü.

        Düşmenin etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin raylara düştüğü ve ardından devrildiği anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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