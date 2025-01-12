Aydın'da otomobilin tren raylarına düşmesi güvenlik kamerasında

Kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin raylara düştüğü ve ardından devrildiği anlar yer alıyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin yaklaşık bir metre yükseklikten tren raylarına düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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