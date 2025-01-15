AK Parti Aydın İl Başkanlığına seçilen Erdem, mazbatasını aldı

Çalışmalarına bundan sonra da devam edeceklerini belirten Erdem, "Arkadaşlarımızla beraber ilk toplantımızı aslında mazbata almadan önce yaptık. Yürütme kurulunda yer alan arkadaşlarımız, il başkanı, başkan yardımcıları olarak bir görev dağılımı yapıldıktan sonra onlarda çalışmalarına başlayacaklar. Takım halinde inşallah şampiyonluğa doğru gideceğiz." dedi.

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