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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 21:29 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:29
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:MimarSinan

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzunçakmak

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Fatma Şekerci (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Johnson, Cansu Aydınoğulları, Merve Nur Öztürk, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)

        Nilüfer Belediyespor Eker: Jana Kulan, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Bilge Paşa (Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Selin Çalışkan)

        Setler: 15-25, 23-25, 25-22, 23-25

        Süre: 118 dakika (22, 34, 29, 33)

        AYDIN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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