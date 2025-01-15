Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:MimarSinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Fatma Şekerci (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Johnson, Cansu Aydınoğulları, Merve Nur Öztürk, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)
Nilüfer Belediyespor Eker: Jana Kulan, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Bilge Paşa (Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Selin Çalışkan)
Setler: 15-25, 23-25, 25-22, 23-25
Süre: 118 dakika (22, 34, 29, 33)
AYDIN
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