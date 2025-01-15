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        Aydın'da traktör römorku hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin evin önündeki traktör römorkunu çalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 22:23 Güncelleme: 15.01.2025 - 22:23
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        Aydın'da traktör römorku hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin evin önündeki traktör römorkunu çalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde İ.Ş'nin evinin önünden traktör römorkunun çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli M.Y'yi yakaladı.

        Boş araziye terk edilmiş halde bulunan römork, sahibine teslim edildi.

        Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelin traktöre bağladığı römorku götürdüğü anlar yer alıyor.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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