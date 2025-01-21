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        Aydın'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:51 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:57
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        Aydın'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Alaçam Caddesi'nde dün kıraathanede iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Ö.L.A'yı silahla yaraladıktan sonra karakola teslim olan Ö.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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