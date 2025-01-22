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        Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 01:24 Güncelleme: 22.01.2025 - 01:28
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        Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Atça Mahallesi'nde husumetli olan O.K. (18) ile A.E. (21) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın dönüştüğü kavgada O.K, A.E'yi silahla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan A.E'nin yapılan müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçıp daha sonra Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan şüpheli, emniyet amirliğine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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