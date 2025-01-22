Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Efeler'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 22.01.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Ovaeymir Mahallesi 3317 Sokak'taki bir bakkalda M.Ç. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, M.Ç'yi bıçakla yaraladı.

        Yaralı M.Ç. ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Aydın'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Tarım işçilerini taşıyan cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
        Tarım işçilerini taşıyan cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
        Ters yöne giren otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Ters yöne giren otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Nazillispor'da para krizi
        Nazillispor'da para krizi
        Aydın'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Aydın'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti