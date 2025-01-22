Aydın'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamışlar Mahallesi'nde bir işletmenin çelik çatı işini yapan Soner Köse (50), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

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