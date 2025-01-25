Aydın'da devrilen tur midibüsündeki 23 kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
Mehmet Ç. idaresindeki 48 ALZ 167 plakalı tur midibüsü, Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kazada yaralanan 23 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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