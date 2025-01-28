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        Aydın'da "fermuar sistemi ile yaşama yol ver" uygulaması yapıldı

        Aydın'da polis ve sağlık ekipleri fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi konusunda bilinci arttırmak için sürücü ile yolculara broşür dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 20:26 Güncelleme: 28.01.2025 - 20:26
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        Aydın'da "fermuar sistemi ile yaşama yol ver" uygulaması yapıldı
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        Aydın'da polis ve sağlık ekipleri fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi konusunda bilinci arttırmak için sürücü ile yolculara broşür dağıttı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Muğla kara yolu üzerinde sürücülere ve yolculara Sağlık Bakanlığınca hazırlanan broşürleri verdi.

        Ekipler durdurdukları araçların sürücülerine, ambulansın geçiş üstünlüğü ve fermuar sistemi hakkında bilgi verdi.

        Uygulamada 70 araç sürücüsü ve 378 yolcuya bilgilendirme gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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