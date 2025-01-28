Aydın'da "fermuar sistemi ile yaşama yol ver" uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Muğla kara yolu üzerinde sürücülere ve yolculara Sağlık Bakanlığınca hazırlanan broşürleri verdi.

Aydın'da polis ve sağlık ekipleri fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi konusunda bilinci arttırmak için sürücü ile yolculara broşür dağıttı.

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