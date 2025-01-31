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        GÜNCELLEME - Aydın merkezli sahte içki operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Aydın merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:11 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:44
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        GÜNCELLEME - Aydın merkezli sahte içki operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Aydın merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten ve dağıtan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Aydın, Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

        Operasyonda 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 2 kimyasal ayrıştırma makinesi, 212 alkol aroması, 5 litrelik 630 boş bidon, 1500 kapak, 15 şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.Ç, S.K, E.D, H.D, G.Ç. ve E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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