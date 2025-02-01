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        Germencik'te traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 09:10 Güncelleme: 01.02.2025 - 09:10
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        Germencik'te traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, N.S. (46) idaresindeki 35 MJC 88 plakalı traktör Abdurrahmanlar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada şoför ile römorkta bulunan İ.S. (13), F.S. (16), B.S. (17), E.S. (19) ve R.S. (50) yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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