Germencik'te traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.S. (46) idaresindeki 35 MJC 88 plakalı traktör Abdurrahmanlar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada şoför ile römorkta bulunan İ.S. (13), F.S. (16), B.S. (17), E.S. (19) ve R.S. (50) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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