Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Karaağaçlı Mahallesi'nde A.D'nin (35) kullandığı 09 AAL 816 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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