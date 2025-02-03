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        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:30
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        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Karaağaçlı Mahallesi'nde A.D'nin (35) kullandığı 09 AAL 816 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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