Şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in ailesine acı haber verildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehadet haberi ailesine ulaştı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehadet haberi ailesine ulaştı.
Efeler ilçesinde yaşayan şehidin annesi Ayşe Gaser'e şehadet haberi, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce ve askeri erkan tarafından iletildi.
Şehidin Germencik ilçesinde yaşayan babası Savaş Yetişen'e de acı haber verildi.
Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in naaşı, yarın Efeler'de Bey Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kemer Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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