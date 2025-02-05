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        Şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in ailesine acı haber verildi

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehadet haberi ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 21:13 Güncelleme: 05.02.2025 - 21:13
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        Şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in ailesine acı haber verildi
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehadet haberi ailesine ulaştı.

        Efeler ilçesinde yaşayan şehidin annesi Ayşe Gaser'e şehadet haberi, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce ve askeri erkan tarafından iletildi.

        Şehidin Germencik ilçesinde yaşayan babası Savaş Yetişen'e de acı haber verildi.

        Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in naaşı, yarın Efeler'de Bey Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kemer Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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