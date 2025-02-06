AK Partili Erdem'den, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı mesajı

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 2'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdem, açıklamasında, yaşanan büyük felaketi unutmanın mümkün olmadığını belirtti.

Depremin yaralarını sarmak için hükümet ve devlet kurumlarının hızla harekete geçtiğini aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Altyapısı ve yolları çöken yerleşim yerlerimizin yeniden imar edilmesi sağlanmıştır. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın bir an evvel evlerine kavuşması için seferberlik ilan edilmiştir. 2025 yılı içerisinde 250 bin konut yapımı tamamlanacak ve hak sahiplerine teslim edilecektir. 6 Şubat depremi sebebiyle devletimizin bütçesinden şu ana kadar yaklaşık 75 milyar dolar harcama yapılmıştır. Aziz milletimiz, depremin yaralarını sarmak üzere yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini göstermiştir."

Erdem, deprem başta olmak üzere doğal afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.