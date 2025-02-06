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        Efeler'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için lokma dağıtıldı

        Aydın'da AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için lokma hayrı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:03
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        Efeler'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için lokma dağıtıldı
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        Aydın'da AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için lokma hayrı yapıldı.

        Kent Meydanı'ndaki etkinlikte depremde hayatını kaybedenler için dua edilip, lokma dağıtıldı.

        Burada konuşma yapan AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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