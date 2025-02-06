Efeler'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için lokma dağıtıldı

Burada konuşma yapan AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Aydın'da AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için lokma hayrı yapıldı.

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