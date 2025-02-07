Aydın'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü ağır yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü ağır yaralandı.
M.E.Y. (18) idaresindeki 09 APB 693 plakalı motosiklet Kadıkale Mahallesi'nde Ö.A'nün kullandığı 09 MG 215 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü M.E.Y. ve yolcu Rukiye Naz Önal (17) ağır yaralandı.
Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önal, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ekipler, sürücü Ö.A'yı gözaltına aldı.
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