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        Aydın'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 00:30 Güncelleme: 07.02.2025 - 00:30
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        Aydın'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü ağır yaralandı.

        M.E.Y. (18) idaresindeki 09 APB 693 plakalı motosiklet Kadıkale Mahallesi'nde Ö.A'nün kullandığı 09 MG 215 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü M.E.Y. ve yolcu Rukiye Naz Önal (17) ağır yaralandı.

        Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önal, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Ekipler, sürücü Ö.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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