Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Dün gece, E.Ç'nin kullandığı 09 S 2111 plakalı otomobil, Dereağzı Mahallesi'nde, Mustafa Çehendaş yönetimindeki 09 UJ 086 plakalı motosikletle çarpıştı.
Şarampole düşen motosiklet sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan otomobildeki E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü polis tarafından yakalandı.
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