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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:06
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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Dün gece, E.Ç'nin kullandığı 09 S 2111 plakalı otomobil, Dereağzı Mahallesi'nde, Mustafa Çehendaş yönetimindeki 09 UJ 086 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Şarampole düşen motosiklet sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan otomobildeki E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü polis tarafından yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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