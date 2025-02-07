Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nden Hatay'daki depremzede çocuklara destek

Çocukların yüzlerini güldürmek istediklerini ifade eden Bilgen, "Bizim gibi derneklerinin renk fark etmeksizin bu tip sosyal sorumluluk projelerini desteklemeleri gerekiyor." diye konuştu.

Efeler İlçesindeki dernek binasında bir araya gelen Beşiktaş taraftarları, paketledikleri kıyafet ve oyuncakları araca yükledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.